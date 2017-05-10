Вашингтон, 10 мая, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом «на полях» саммита G20 в Германии, который пройдет в июле 2017 года. Об этом сегодня, 10 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул, — и по Сирии, и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты. Так что в любом случае они (президенты России и США — ИА REGNUM ) повидаются в июле», — сказал Лавров.

Он также отметил, что президенты России и США в своем последнем телефонном разговоре уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии в первой декаде июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 2 мая.