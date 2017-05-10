Москва, 10 мая, 2017, 20:09 — ИА Регнум. В рамках исполнения предвыборной программы партии «Единая Россия» необходимо определить, какие социальные решения следует принять в первую очередь, отметил председатель «Единой России», заявил премьер-министр правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе первого заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Da-medvedev.ru Заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия». 10 мая 2017 года

«Работа по реализации программы «Единой России» не должна ограничиваться партийными рамками, и для этого нужно привлекать экспертное сообщество, а также актуализировать правительственные решения, которые были приняты для ее исполнения», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил, что первые итоги выполнения программы были подведены на съезде в январе и с тех пор «кое-что удалось сделать».

«Предложения программы стали основой для законодательной работы фракции в Госдуме, многие предложения были учтены при подготовке бюджета на 2017−2019 годы, обсуждались они и при корректировке государственных программ», — отметил Дмитрий Медведев.

К настоящему моменту партия запустила такие проекты, как «Городская среда», «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».

«Мы недавно обсуждали их на форуме в Омске. Все проекты получили поддержку руководства страны и были закреплены в бюджете. Мы стараемся изыскать дополнительное финансирование для них», — сообщил председатель партии.

Дмитрий Медведев указал на то, что члены комиссии намерены обсудить, что планируется сделать в социальной сфере и какие задачи стоят в первую очередь.

«Во-первых, для формирования максимально сбалансированного рынка труда принимаются решения, чтобы каждый человек мог найти работу и получать за нее достойные деньги. Поэтапно увеличивается МРОТ, с 1 июля он вырастет до 7800 рублей. У нас есть планы довести этот уровень до прожиточного минимума в ближайшие два года», — подчеркнул он.

По его словам, принимаются меры, чтобы выровнять дисбаланс между зарплатами руководителей и подчиненных, и здесь необходимо своевременное пресечение задолженностей по зарплате.

«Главное на ближайшее время — сохранить достигнутый уровень оплаты труда. Мы договаривались со следующего года обеспечить его повышение в соответствии с темпами роста экономики», — отметил Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в настоящее время выстраивается эффективная система поддержки тех, кто нуждается в помощи государства: пенсионеров, детей-сирот и многодетных семей. Также происходит индексация пенсий неработающих пенсионеров.

«Рассчитываю услышать, какие еще меры можно предпринять, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни тем, кто находится в социально сложной ситуации и не может найти дополнительные источники дохода», — сказал премьер-министр.

Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что социальная поддержка должна быть более адресной, и призвал продолжить работу по созданию в стране безбарьерной среды.

«Люди с ограниченными возможностями не должны чувствовать себя беспомощными. В государственных структурах и просто на улице в рамках программы «Доступная среда» появляются различные решения, которые облегчают им жизнь. Это должно работать, а не устанавливаться просто для галочки. Нам необходимо создать условия для реализации их способностей в жизни и на работе», — сказал председатель партии.

Он также добавил, что партийцы должны сконцентрироваться на оценке социально-экономических последствий принимаемых решений.

«Давайте, когда мы будем говорить о различных направлениях нашей совместной деятельности, уделять основное внимание тем решениям, которые мы еще не приняли, на которых нам нужно сконцентрироваться как с точки зрения подготовки собственно самого нормативного материала, так и с точки зрения их оценки, оценки социально-экономических последствий», — резюмировал Дмитрий Медведев.

В свою очередь заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Ольга Баталина рассказала журналистам, что в партии сформировали дополнительные предложения по реализации ее предвыборной программы

В их числе предложение «отвязать» от МРОТ страховые платежи для индивидуальных предпринимателей, ускорить создание новых мест в стационарах и установить преференции для организаций, оказывающих поддержку инвалидам

«Эта проблема социально-чувствительна, она значима для предпринимателей, и мы видели это по итогам повышения МРОТ на 25%, которое — было проведено в прошлом году. Было принято решение совместно с министерством труда, министерством экономического развития, министерством финансов взвесить состоятельность этого предложения, экономические риски. Нужно учитывать, что страховые взносы, которые платят индивидуальные предприниматели, формируют их права в части пенсионного и медицинского обеспечения», — сказала Ольга Баталина, добавив, что окончательное решение по предложению будет принято по итогам согласования с профильными ведомствами.

Депутат Госдумы также рассказала о решении ускорить принятие новых мест в стационарных учреждениях для пожилых людей с целью приведения их в надлежащее состояние.

«Речь идет о ветхих и аварийных учреждениях, о зданиях, которые требуют серьезной реконструкции, или капитального ремонта, потому что это напрямую влияет на безопасность проживания пожилых людей в таких учреждениях. Председатель Партии поддержал предложение ускорить принятие данной программы», — сказала Ольга Баталина, добавив, что этот пункт напрямую отражен в предвыборной программе партии «Единая Россия».

Также, по ее словам, были поддержаны предложения по развитию рынка труда и по поддержке людей с ограничениями по здоровью.

«В частности, была выказана поддержка законопроекту о социальном предпринимательстве и законодательной инициативе, которая была разработана фракцией «Единой России» — о возможности выполнения за счет взносов на капремонт работ по созданию доступной среды в тех домах, где такой ремонт проводится», — рассказала Ольга Баталина.

«Получил поддержку и законопроект, который устанавливает дополнительные преференции для предприятий, созданных общественными организациями инвалидов с целью повышению конкурентоспособности производимой ими продукции» на рынке, и таким образом, поддержки занятости людей с ОВЗ и обеспечения дальнейших перспектив сотрудничества для таких мероприятий», — добавила она.

Ольга Баталина также отметила, что по всем предложениям было принято решение продолжить работу.

«Разумеется, по тем решениям, которые требуют бюджетной поддержки, нужно продолжить работу с точки зрения и расчетов, и оценки рисков. И оценки возможностей бюджета для их принятия, поэтому окончательных точек по таким предложениям поставлено не было», — заключила заместитель секретаря Генсовета партии.