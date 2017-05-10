Вашингтон, 10 мая, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Компания Tesla начнет принимать предварительные заказы на солнечные панели в виде кровельной черепицы, заявил основатель Tesla Илон Маск, 10 мая сообщает Reuters.

Pixabay.com Солнечные батареи

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Возможность заменить традиционные солнечные батареи на новую разработку компании Tesla появится у потребителей Соединенных Штатов уже в текущем году. В следующем году компания начнет экспорт за рубеж.

Новый продукт компании является краеугольным камнем стратегии Маска по продвижению образа жизни, независимого от ископаемых источников энергии.

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Напомним, в ноябре 2016 года Tesla приобрела убыточную компанию SolarCity, которая специализируется в производстве солнечных панелей. Tesla планирует превратить SolarCity в бренд премиум-класса. Первые образцы солнечных панелей в виде кровельной черепицы были представлены в октябре 2016 года.