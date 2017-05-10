Тверь, 10 мая, 2017, 20:02 — ИА Регнум. 28 муниципальных образований Тверской области подали заявки на участие в программе по замене окон в школах, ремонту спортивных залов и санитарных комнат — на эти цели муниципалитетам будет направлено более 57 млн рублей в качестве субсидий. Подготовку к реализации программы обсудили 10 мая на оперативном совещании губернатора Игоря Рудени с членами регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Светлана Иванова ИА REGNUM Урок

«Наша задача — обеспечить одинаковое качество жизни, образования, учебного процесса на территории всей Тверской области», — обозначил Игорь Руденя.

Проект по замене окон, ремонту спортзалов и санитарных комнат в школах Верхневолжья запущен по инициативе главы региона. Из бюджета региона на замену окон выделят более 36,8 млн рублей, на ремонт санитарно-технических узлов — около 12,5 млн рублей, на приведение в порядок школьных спортзалов — еще 7,7 млн рублей.

Субсидии смогут получить те муниципалитеты, чьи заявки пройдут конкурсный отбор, при этом местные бюджеты также должны софинансировать работы.

В настоящее время приём заявок завершён, конкурсный отбор пройдёт до 19 мая. Чтобы закончить ремонт к началу нового учебного года, приступить к работам подрядчики должны будут не позднее июня.

Всего в этом году на укрепление материально-технической базы школ госпрограммой по развитию образования Тверской области предусмотрено 82,6 млн рублей.