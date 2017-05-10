Чебоксары, 10 мая, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Представляя проект решения правительства об обеспечении «устойчивой работы» ТЭК и ЖКХ в предстоящий осенне-зимний период, глава Минстроя Чувашии Владимир Михайлов сообщил, что на подготовку к зиме планируется направить 2,4 млрд рублей. В том числе на текущий и капитальный ремонт объектов ТЭК предусмотрено более 200 млн рублей, текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения — около 210 млн рублей, капитальный ремонт многоквартирных домов — около 887,9 млн рублей (из них средства местного бюджета составят 1,14 млн рублей, собственники вложат 886,76 млн рублей), на формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов — около 150 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата

В министерстве отмечают, что подготовительные работы на объектах ТЭК, ЖКХ и социальной сферы должны завершить до 15 сентября, получение паспорта готовности муниципальных образований к отопительному периоду — до 15 ноября.

В ходе обсуждения глава Чувашии Михаил Игнатьев спросил о долгах за энергоресурсы. Владимир Михайлов сообщил, что на конец отопительного периода 2016−2017 годов (28 апреля) задолженность организаций ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы составила 3,83 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Из них долги за потребленный природный газ составляют 1,449 млрд рублей (в том числе по договорам поставки газа для муниципальных нужд — 1,133 млрд рублей, на собственные нужды — 316 млн рублей), за электрическую энергию — 680 млн рублей, за тепловую энергию — 1,701 млрд рублей.

— Уже к 4 млрд приближаемся. Население оплачивает, бюджетные учреждения оплачивают. Куда уходят деньги? — спросил Игнатьев.

— По этому вопросу проведено пять правительственных комиссий… — начал было неуверенно отчитываться министр.

— Можно ещё 15 провести, — раздражённо перебил Игнатьев министра, укоризненно напомнив, что если «собираемся на правительственные комиссии, выводы чёткие должны быть, кто виноват». Впрочем, через несколько минут глава Чувашии признал, что «сам сколько совещаний проводил», «сколько рабочего времени потрачено» на них.

Руководитель региона подчеркнул, что «в плане стоит» газификация Заволжья, а «Газпром» просит «нас хотя бы привести на тот уровень (по долгам), который был у нас в прошлом году»: «А у нас долги выросли. Кто там не платит? Вы обращайтесь в правоохранительные органы, никого не надо жалеть. Полагаю, выводят активы».

«Когда такие долги, этот комплекс (ТЭК) не может устойчиво работать. Могут трубу отрезать, могут провода отрезать. И какой-то дом просто останется без тепла и газа», — сказал Михаил Игнатьев, поручив взять на контроль данный вопрос премьеру Ивану Моторину.