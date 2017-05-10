Сочи, Краснодарский край, 10 мая, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Путин находится в Сочи, где принял участие в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Перед началом матча журналистка CBS News успела задать ему несколько вопросов.

Встреча Обамы и Коми. Июнь 2016 года

Она попросила российского лидера прокомментировать увольнение директора ФБР Джеймса Коми.

Путин назвал вопрос журналистки «смешным» и сказал, что увольнение Коми никак не повлияет на российско-американские отношения.

«Мы не имеем никакого отношения (к увольнению Коми — ИА REGNUM ), президент Трамп действует в рамках конституции своей страны. Мы здесь при чем?», — сказал Владимир Путин.

Также российский президент сообщил журналистке CBS News, что собирается поиграть в хоккей.

«Я вот в хоккей собираюсь поиграть. И вас приглашаю», — сказал Путин и отправился на лёд.