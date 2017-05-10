Путин прокомментировал увольнение директора ФБР США Джеймса Коми
Сочи, Краснодарский край, 10 мая, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Путин находится в Сочи, где принял участие в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Перед началом матча журналистка CBS News успела задать ему несколько вопросов.
Она попросила российского лидера прокомментировать увольнение директора ФБР Джеймса Коми.
Путин назвал вопрос журналистки «смешным» и сказал, что увольнение Коми никак не повлияет на российско-американские отношения.
«Мы не имеем никакого отношения (к увольнению Коми — ИА REGNUM ), президент Трамп действует в рамках конституции своей страны. Мы здесь при чем?», — сказал Владимир Путин.
Также российский президент сообщил журналистке CBS News, что собирается поиграть в хоккей.
«Я вот в хоккей собираюсь поиграть. И вас приглашаю», — сказал Путин и отправился на лёд.