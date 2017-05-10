Вашингтон, 10 мая, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прошли «очень хорошо». Об этом Трамп заявил журналистам по итогам переговоров сегодня, 10 мая.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«У нас была очень хорошая встреча с Лавровым», — сказал Трамп журналистам.

Кроме того, журналисты спросили Трампа, повлияло ли увольнение директора ФБР Джеймса Коми на его переговоры с главой МИД РФ? Президент США ответил отрицательно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл сегодня в Вашингтон, где провел переговоры сперва с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, а затем с президентом Трампом.

После переговоров Лавров полетит на Аляску, где примет участие в министерской встрече Арктического совета.

Что касается директора ФБР Коми, то он был уволен сегодня Трампом по совету генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Напомним, в самый разгар президентских выборов в США Коми делал очень противоречивые заявления, которые, безусловно, повлияли на исход выборов. Сперва Коми заявил, что ФБР начинает расследование относительно «вмешательства России» в ход президентских выборов. Расследование это тянется до сих пор и пока не принесло никаких результатов.

В то же время от Коми требовали начать расследование в отношении Хиллари Клинтон и нескольких тысяч конфиденциальных служебных писем, которые были похищены хакерами с её почтового сервера. Оказалось, что Клинтон, будучи государственным секретарем, использовала свой личный почтовый сервер для служебной переписки, что строжайшим образом запрещено регламентом государственной службы в США.

Сперва Коми заявил, что расследование ФБР начато, затем он его закрыл. Практически за несколько дней до выборов Коми заявил, что расследование вновь открыто, но перед самыми выборами сказал, что снова его закрывает.

3 мая Коми участвовал в слушаниях юридического комитета сената Конгресса США. Сенатор-республиканец Линдси Грэм задавал Коми вопросы о России. Директор ФБР заявил, что Россия вмешивалась и продолжает вмешиваться во внутриполитические дела в США. Более того, Коми назвал Россию «наибольшей угрозой среди всех государств на земле».