Великий Новгород, 10 мая, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Правительству Российской Федерации совместно с правительством Новгородской области дано поручение включить Новгородскую область в список регионов для реализации пилотного проекта внедрения системы tax free. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, такое решение вошло в перечень поручений по итогам встречи президента России Владимира Путина с новгородскими предпринимателями, состоявшейся 18 апреля 2017 года.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с представителями потребительских и деловых общественных организаций Новгородской области

Речь идёт о возврате части суммы налога на добавленную стоимость на покупки, сделанные иностранными гражданами.

Доклад на эту тему поручено сделать до 30 июня 2017 года, ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

Напомним, Владимир Путин поддержал идею о льготах для туристов, посещающих города России и, в частности, Великий Новгород.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, систему tax free в России, прежде всего, намеревались запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи, поскольку, по данным Ростуризма, именно эти места наиболее привлекательны для иностранных гостей. Проект должен заработать в пилотных регионах во второй половине 2017 года.

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