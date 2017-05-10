Найроби, 10 мая, 2017, 19:28 — ИА Регнум. США приостановят финансовую помощь для министерства здравоохранения Кении из-за коррупционного скандала, 10 мая сообщает Associated Press.

Masai29 Кенийский госпиталь

Представители посольства США в Кении заявили, что запланированное перечисление $21 млн для министерства здравоохранения Кении будет отложено.

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Напомним, в прошлом году правоохранительные органы Кении начали антикоррупционное расследование в министерстве здравоохранения в связи с внеплановыми отвлечениями около $50 млн и их использованием по непрямому назначению.

Согласно данным неправительственной организации «Transparency International», Кения занимает 148 место в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции за 2016 год. Всего в рейтинге указано 176 стран.

Наименьший уровень коррупции зафиксирован в Дании, которая возглавила рейтинг «Transparency International».