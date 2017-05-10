Вашингтон, 10 мая, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что российско-американские отношения «радости не вызывают». Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал сегодня, 10 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон перед началом переговоров. Вашингтон, 10 мая 2017 года

«Предыдущая администрация подорвала основы наших отношений, поэтому действовать приходится с очень низкого уровня», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что все «искусственные наслоения» в российско-американских отношениях должны быть устранены. При этом Лавров отметил, что «за один присест всех проблем не решим».

Также министр иностранных дел России сказал, что президент США Дональд Трамп, как и российский лидер Владимир Путин, четко подтвердил желание выстраивать взаимовыгодные и прагматичные отношения.

Лавров заявил, что оба президента нацелены на решение проблем и получение результатов.