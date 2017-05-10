Рига, 10 мая, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Правительство Латвии поддержало подготовленные министерством финансов основные принципы налоговой политики на 2018−2021 годы, сообщает портал Rus.db.lv. Рассмотрение отдельных вопросов, например, о финансировании здравоохранения, продолжится до 1 июня.

Флаг Латвии

Напомним, в рамках реформы предусматривается ввести две ставки подоходного налога с населения (ПНН) — 20% для доходов до 45 тысяч евро в год и 23% для доходов выше 45 тысяч евро в год. Не облагаемый ПНН дифференцированный минимум будет повышен до 250 евро в месяц, а льготы на иждивенцев — с 175 до 250 евро в месяц. Необлагаемый минимум для пенсионеров повысится с 235 евро до 250 евро в 2018 году, до 270 евро в 2019 году и до 300 евро в 2020 году. Планируется также повысить минимальную зарплату с 380 до 430 евро. Также будет отменен налог солидарности, введена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. А лимит оборота микропредприятий снизят с 100 000 евро до 40 000 евро.

Для компенсации потери налоговых поступлений в результате реформы планируется повысить акцизный налог на топливо, сигареты и алкоголь.

В свою очередь, Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ) считает, что реформа налоговой системы для малого бизнеса обойдется примерно в 13 миллионов евро. По данным ассоциации, только повышение минимальной заработной платы с 380 до 430 евро уничтожит в регионах около 20 тысяч малых предприятий.

Член совета ЛАТ, предприниматель Раймонд Ниперс заявил, что повышение минимальной зарплаты вызовет сокращение рабочих мест и массовые увольнения. Без работы останутся 60 тысяч человек, а около 20 тысяч малых предприятий будет ликвидировано, считают в ассоциации.

Представитель ЛАТ Раймонд Ниперс, комментируя экономическую ситуацию в Латвии, пояснил: «Фактически реальную налоговую массу генерируют 360 тысяч работающих». Что же касается реформ, он считает, что «налоговая нагрузка продолжает освобождать Латвию от жителей».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр экономики Арвилс Ашераденс заявил, что в результате планируемых в Латвии налоговых реформ, дефицит бюджета может вырасти до 2% от ВВП. Он также отметил, что из-за увеличения дефицита бюджета Латвию ждет серьезный разговор с Европейской комиссией, которую придется убеждать в том, что страна сможет внедрить реформу и получить от нее выгоду.

Отметим, налоговую реформу не поддерживают как самоуправления Латвии, так и крупные транзитные предприятия. Наибольшее недовольство вызвано увеличением акцизного налога на топливо.