Москва, 10 мая, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде Победы в Москве 9 мая 2017 года. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 10 мая, на регулярном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади. Москва, 9 мая 2017 года

Журналисты спросили Пескова: почему на параде Победы в Москве отсутствовали приглашенные иностранные лидеры, как это бывало в прошлых годах? Песков ответил, что в этом году парад не предполагал присутствия большого количества иностранных гостей.

«Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», — сказал пресс-секретарь президента.

Он также пояснил, что президент Молдавии Игорь Додон, который присутствовал на параде Победы в Москве, был приглашен на это мероприятие президентом России Владимиром Путиным во время их недавней встречи на полях саммита ЕврАзЭс в Бишкеке (Киргизия).

«Какого-то другого международного участия не предусматривалось», — подчеркнул Песков.

Кроме того, Песков был удивлен сообщениями ряда СМИ о якобы намеренном повышении явки на акцию «Бессмертный полк».

«Нет никакой необходимости в инициировании повышенного участия. Дело в том, что настолько велика популярность этой акции, что нет необходимости в дополнительных организационных действиях. Это (сообщения о намеренном повышении явки — ИА REGNUM ) может только удивление вызывать», — сказал глава кремлевской пресс-службы.