Вильнюс, 10 мая, 2017, 19:09 — ИА Регнум. По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, визит министра обороны США в Литву посылает «очень четкий сигнал о том, что Америка уделяет особое внимание безопасности Литвы, Латвии и Эстонии». По её словам, «тесные и интенсивные связи, которые с самого начала установились с администрацией президента Дональда Трампа, показывают, что США хорошо понимают и точно так же, как и Прибалтийские страны, оценивают внешние угрозы и вызовы». В настоящее время в Литве размещена рота американских военных, танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Официальный Вильнюс настаивает: повышению безопасности Литвы могло бы еще больше способствовать постоянное присутствие военнослужащих США, не на ротационной основе. А также «совместные решения по противодействию находящимся в Калининградской области военным средствам, способным ограничить свободу маневра сил НАТО». Речь идёт о размещении комплексов «Патриот».

Мэттис от прямого ответа о таких перспективах дважды уклонился. Вначале на совместной пресс-конференции в президентском дворце в Вильнюсе, а затем — на военной базе в Пабраде под столицей Литвы. Там глава Пентагона навестил военных международного батальона НАТО. Он публично не подтвердил, что планируется привезти ракеты дальнего радиуса действия «Патриот», но другие американские представители системы обороны неофициально утверждали, что такая возможность на самом деле существует. «Эта было бы реакцией на военные учения «Запад 2017», которые Россия и Белоруссия планируют провести этой осенью», — цитирует неназванных американских военных портал 15min.lt.

В Пабраде на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса Мэттис общался с военнослужащими Литвы, Германии и других стран в тени военных объектов НАТО, а, обращаясь к журналистам, старался постоянно подчеркивать, что Альянс — «оборонный».

"Мы здесь все вместе, готовим учения вместе, чтобы укрепить оборону и позаботиться о том, чтобы 5 статья договора НАТО была понятна всем — в Литве, в странах Прибалтики и других странах региона», — сказал Мэттис и добавил: «Этот международный батальон говорит о том, что мы можем вместе действовать, вместе работать, и если понадобится, вместе сражаться».

Говоря о ракетах «Патриот», Мэтис пространно начал размышлять о вооружении: «Привезем те системы, которые посчитаем нужными. Но какое может быть укрепление военной силы России в регионе, когда мы все знаем, что наша деятельность в Литве или других демократических странах не вызывает никакой угрозы — такое укрепление дестабилизирует».

«Мы дислоцируем то, что будет нужно. Причины вы все знаете — одно конкретное государство региона демонстрирует неуважение к международным правовым нормам», — добавил он.

Мэттис, в отличие от литовских официальных лиц, не придавал особого значения факту проведения учений «Запад 2017»: «Это будут рутинные учения, я верю, что они и останутся рутинными. В то же самое время будут проходить учения НАТО, они идут уже сейчас. Опасений нет. Просто-напросто мы будем стараться быть видимыми. НАТО видим и неразделим (visible и indivisible — игра слов в англ. языке — ред.)».

Хотя американский генерал придерживается позиции Вашингтона, пока что отрицать слухи о прямом реагировании на учения «Запад 2017», именно во время учений НАТО летом ракеты «Патриот» могут быть доставлены в Прибалтику, утверждают литовские СМИ. Об этом неофициально заявляют сотрудники системы обороны США. Якобы ракеты «Патриот» будут доставлены в регион на определенное время — если конкретнее, то на время проведения учений Tobruq legacy, которые пройдут в июле. Во время этих учений, интегральной частью которых будут национальные учения «Бдительный сокол 2017», будут тренировать именно наземные подразделения воздушной обороны, а «Патриот» — это ракетные системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия.

В странах Прибалтики батарей «Патриот» еще не было, но они есть в соседней Польше. По словам американских чиновников, батареи «Патриот» будут вывезены по окончанию учений НАТО. Это означает, что еще перед началом учений «Запад 2017».

Окончательное решение еще не принято, а ситуация, как отчасти признал и сам Мэттис, прояснится после саммита НАТО в Брюсселе в конце мая.

Читайте также: Грибаускайте расспросила Мэттиса о войне США с Россией