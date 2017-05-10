Тюмень, 10 мая, 2017, 18:55 — ИА Регнум. В Тюмени задержаны две жительницы Саратовской области — 25 и 32 лет. Им вменяют незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.

72.мвд.рф Изъятые наркотики

При личном досмотре у них нашли более восьми граммов синтетических наркотиков. А в квартире, которую они арендовали, отыскалось около двух килограммов наркотического средства «соль» и более пяти килограммов «спайса». Также полицейские изъяли упаковочные материалы, электронные весы, приспособления для изготовления наркотиков.

Силовики подозревают, что в этой квартире жительницы Саратовской области фасовали наркотические вещества. Затем, возможно, они их распространяли через тайники-закладки. Впрочем, пока им вменяют лишь покушение на сбыт.

По предварительным оценкам экспертов, наркотиков, изъятых у них, могло хватить на 20 тысяч доз. Дело по части 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы») ведёт следственное управление областного управления МВД России. Обе обвиняемых взяты под стражу.

Отметим, это одна из крупнейших за последнее время изъятых партий наркотиков.

И буквально сегодня, 10 мая, полицейские поведали общественности о задержании в Ялуторовске. У молодого человека при себе было найдено около 0,5 граммов наркотического вещества. За эту партию ему грозит до 10 лет.