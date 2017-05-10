Сочи, Краснодарский край, 10 мая, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит сегодня, 10 мая, в ледовом дворце «большой» в Сочи (Краснодарский край).

Kremlin.ru Перед началом гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

На льду в Сочи сошлись сборная Ночной хоккейной лиги и команда «Легенды хоккея», в составе которой играет Владимир Путин.

В первом периоде российский лидер загнал одну шайбу в ворота соперников, сделал три передачи и не смог реализовать буллит.

Во втором периоде Путин вышел на лёд в тройке с Павлом Буре и Валерием Каменским. Президент России смог забить две шайбы и сделать одну голевую передачу.

Счет после второго периода стал 13:3 (6:1, 7:2) в пользу «Легенд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов российского хоккея. Основной задачей лиги является привлечение взрослых граждан России к спорту, популяризация хоккея в РФ и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.

Впервые Путин вышел на лёд в матче НХЛ в 2012 году. В том матче он забросил две шайбы и отдал одну передачу. С тех пор президент участвует в подобных матчах регулярно.