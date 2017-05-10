Симферополь, 10 мая, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Более полумиллиона рублей похитил крымский предприниматель на установке пожарной сигнализации в одной из школ Симферополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры 10 мая.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

Как установлено прокурорской проверкой, руководитель предприятия заключил контракт на выполнение работ по проектированию и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37». Причем для этого, по данным надзорного ведомства, была подделана банковская гарантия. Предприятие получило 100-процентный аванс на выполнение работ. Деньги предприниматель потратил по своему усмотрению.

Общий ущерб, который был причинен бюджету, составил 550 тыс. рублей.

Материалы проверки были направлены в органы следствия, в результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»).