Нью-Дели, 10 мая, 2017, 18:35 — ИА Регнум. В первом месяце текущего финансового года грузооборот 12 основных портов Индии увеличился на 6,27% по сравнению с апрелем 2016 года, 10 мая сообщает The Economic Times.

Айтен Юран Индия

В апреле 2017 года грузооборот 12 основных индийских портов достиг 55 млн 750 тыс. тонн, в апреле 2016 года грузооборот составил 52 млн 460 тыс. тонн.

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Согласно данным индийской ассоциации портов, рост грузооборота обусловлено увеличением спроса на железную руду, коксующийся уголь и контейнерные перевозки со стороны промышленных предприятий.

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В апреле поставки железной руды увеличились на 40% и достигли 5 млн 370 тонн, а объем поставок коксующегося угля — на 15% до 4 млн 610 тыс. тонн.

Напомним, пропускная способность крупнейших индийских портов достигла 1 млрд 65 млн тонн в 2016−17 годах. Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта.