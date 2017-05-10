Вашингтон, 10 мая, 2017, 18:31 — ИА Регнум. В Белом доме начались переговоры президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сегодня, 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Mid.ru Сергей Лавров, Рекс Тиллерсон

«В Овальном кабинете началась встреча Лаврова с Трампом», — написала Захарова и приложила фотографию рукопожатия Трампа с Лавровым.