В Белом доме проходят переговоры Трампа с Лавровым
Вашингтон, 10 мая, 2017, 18:31 — ИА Регнум. В Белом доме начались переговоры президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сегодня, 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Сергей Лавров, Рекс Тиллерсон
«В Овальном кабинете началась встреча Лаврова с Трампом», — написала Захарова и приложила фотографию рукопожатия Трампа с Лавровым.