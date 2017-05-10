Калининград, 10 мая, 2017, 18:30 — ИА Регнум. В Калининградской области сотрудники таможни увековечили память 300 советских солдат, похороненных у границы с Польшей. Как сообщили сегодня, 10 мая, корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, братская могила расположена недалеко от пункта пропуска Мамоново-2 российско-польской границы.

Памятный знак на место братской могилы на границе с Польшей

Сотрудники таможенного поста Олег Шаршунов и Игорь Нестеров выяснили, что перезахоронить воинов из-за глинистого грунта невозможно, а на памятный знак у местной власти нет средств.

«О том, что на поле у посёлка Ильичёвка покоятся герои Великой Отечественной войны, можно только догадываться. Направив запрос в областной архив, удалось узнать, что в этих местах войска Второго и Третьего Белорусских фронтов вели кровопролитные бои по взятию Восточной Пруссии, а в поле захоронены офицеры и рядовые 50-й и 55-й стрелковых дивизий и 57-й разведроты», — уточнили в таможни.

Ко Дню Победы своими силами таможенники заказали и установили мемориальный стенд. В планах — объединить усилия нескольких таможенных постов и поставить на месте захоронения обелиск.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что при взятии немецкого населенного пункта Ланк (ныне пос. Ильичёвка) весной 1945 года звание Героя Советского Союза получил гвардии старший лейтенант Дмитрий Бараболкин.

Рота под командованием Бараболкина прорвала оборону гитлеровцев и, атаковав их, обратила в бегство. При этом, красноармейцы захватили шесть исправных орудий, а затем развернули их в сторону врага и поддержали огнём наступление наших войск.