Челябинск, 10 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Рынок парковочных услуг Челябинска ждет передел. Участки с закончившимися сроками аренды земли в городе будут выставлены на аукционы, преимущества получат более крупные и состоятельные коммерсанты. Об этом сообщают арендаторы земельных участков, владельцы челябинских автостоянок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Всего в мегаполисе порядка 230 договоров аренды на участки земли на территории города челябинска, на которых существуют платные парковки. У более чем у 100 предпринимателей, владельцев автостоянок, закончились сроки аренды на участки, сообщает челябинское издание Сheltoday.ru.

В мэрии Челябинска ссылаются на Федеральный закон ФЗ-171 от 23.06.2014, согласно которому необходимо для пролонгации аренды необходимо проводить участок через аукцион. Предприниматели, владельцы действующих участков, оборудованных под платные автопарковки, предвидят в этой процедуре возможность лишиться собственности.

«После завершения аренды, по идее должно сработать преимущественное право аренды для действующего арендатора. А если участок будет выставлен на аукцион, то его скорее всего выкупит более состоятельный предприниматель. Мы же знаем факты жесткой борьбы за земельные участки, особенно в удачных, с точки зрения привлекательности для бизнеса, местах города. Это первое. Второе, возникает вопрос, — что делать, если в аукционе выиграет другой предприниматель? Собственник, порой затратившему сотни тысяч рублей своих средств на обустройство инфраструктуры автостоянки, теряет эти вложения», — сообщил один из челябинских предпринимателей, владельцев сети автостоянок в черте города.

Вместе с тем, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска уже начал процедуру расторжения договоров аренды на землю, где были размещены временные нестационарные автостоянки, которые не являются объектами капитального строительства и торговли. После этого земельные участки будут выставлены на аукционы.

Отметим, рынок автостоянок в Челябинске, в 2016—2017 годах сотрясали скандалы, участниками которых были известные политики столицы Южного Урала. В переделе рынка, который заключается в отъеме главной составляющей бизнеса — земельного участка, помимо криминальных разборок, были замешаны, например, экс-омбудсмен Челябинской области, бывший глава челябинского регионального отделения партии «Родина», экс-участник партии «Яблока», лояльный, по заявлениям СМИ, к экс-губернатору Михаилу Юревичу, — Алексей Севастьянов. Так, в апреле 2017 года при попытке демонтажа оборудования парковки, расположенной на улице Хариса Юсупова, осуществляемой представителями городских властей и полицейскими, Алексей Севастьянов был задержан и доставлен в полицейский участок. Позже экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области получил административное наказание в виде ареста на 10 суток. Автостоянка принадлежала семье политика. Севастьянов заявил СМИ, что была осуществлена рейдерская атака, целью которой является «заведение» туда «своих» коммерсантов.