Бишкек, 10 мая, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Верховный суд Киргизии оставил в силе решение Первомайского районного суда Бишкека, приговорившего Бакыта Абдыкапарова, супруга экс-главы Генеральной прокуратуры Аиды Саляновой, к 7 годам лишения свободы условно.

(сс) succo Суд

Такой вердикт высший судебный орган этой среднеазиатской страны вынес по итогам заседания, состоявшегося сегодня, 10 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в столичной прокуратуре.

ИА REGNUM напоминает, что Бакыт Абдыкапаров, супруг экс-генпрокурора Киргизии Аиды Саляновой, обвинялся по статье «Принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия» за махинации с поставками угля на ТЭЦ города Бишкек. Первомайский районный суд приговорил его к 7 годам лишения свободы условно.

Также в рамках этого уголовного дела были осуждены: бывший начальник управления Генпрокуратуры Нуртазин Джетибаев — 6 лет условного лишения свободы, бывший коммерческий директор госкомпании «Электрические станции» Кемел Иманов — 3 года условно, и бывший ведущий специалист службы безопасности Бишкекской теплоэлектроцентрали Турсунбек Мамбеталиев — 2 года условно.