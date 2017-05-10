Бангкок, 10 мая, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Камеры видеонаблюдения зафиксировали четырех лиц, подозреваемых в осуществлении нападения, заявил представитель полиции Крисана Паттаначароен.

(сс)Takeaway Полиция Тайланда

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Ни одна террористическая группа до сих пор не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в результате двух взрывов возле торгового центра 61 человек получил ранения, 20 из них в настоящий момент проходят лечение в больнице, три человека находятся в критическом состоянии.

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Таиланд — преимущественно буддийская страна, большинство мусульманского населения которой проживает в южных провинциях, недалеко от границы с Малайзией.

Паттани является одной из трех южных провинций, в которой нередко происходят нападения мусульманских сепаратистов, выступающих за отделение от Таиланда. С 2004 года в результате атак мусульманских сепаратистов погибли более 6 тыс. 500 человек.