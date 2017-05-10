Санкт-Петербург, 10 мая, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Представители администрации Санкт-Петербурга утверждают, что падения кабины лифта с детьми в Приморском районе города, о котором сообщили ранее СМИ, на самом деле не происходило. Застрявший лифт был обследован, и факт ЧП не подтвердился.

Monoklon Лифтовая шахта

Как сообщали петербургские издания, днем 8 мая лифтовая кабина с детьми внутри якобы пролетела вниз несколько этажей и остановилась лишь между 2-м и 1-м этажами. Двух школьниц из лифта вызволили сотрудники МЧС. Дети не пострадали.

По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили сегодня, 10 мая, в региональном ГСУ СКР.

В свою очередь, Жилищный комитет городской администрации организовал проверку лифта в доме 31, корп. 3, по Комендантскому проспекту, где и произошел инцидент.

«По результатам технического освидетельствования было установлено, что устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями Технического регламента <…> лифт находится в технически исправном состоянии», — говорится в сообщении смольнинского ведомства.

Как установили в Жилищном комитете, 8 мая в 13:17 на диспетчерский пульт обслуживающей организации поступил сигнал о застревании пассажиров в кабине лифта. Когда на место прибыл дежурный электромеханик, находившиеся в кабине лифта две девочки школьного возраста уже были освобождены сотрудниками МЧС.

Специалисты выяснили, что кабину лифта между первым и вторым этажом резко остановило механическое устройство безопасности — «ловители», срабатывающие при превышении скорости кабины в случае технической неисправности, либо при ее раскачивании и резких толчках пассажирами.

«Ловители» установлены на уровне всех этажей. Факт падения пассажирской кабины с уровня шестого этажа до второго не подтвердился», — заявили в Жилищном комитете.

При обследовании лифта никаких повреждений и неисправностей не обнаружено. Лифт вновь запущен в работу.