Рига, 10 мая, 2017, 17:56 — ИА Регнум. В 2016 году в Латвии удельный вес теневой экономики составил 20,3% от внутреннего валового продукта. Об этом свидетельствуют данные исследования «Теневая экономика в странах Балтии 2009−2016», сообщает LETA.

Pixabay.com Уклонение от уплаты налогов

По данным исследования, главными компонентами теневой экономики в Латвии являются неуказанные доходы (42,1%), зарплаты «в конвертах» (40,2%) и нелегальная занятость (17,7%). В свою очередь в Литве теневая экономика в 2016 году составляла 16,5% от ВВП, увеличившись на полтора процента. А в Эстонии этот показатель составил 15,4% от ВВП, увеличившись в течение года на 0,5 процента.

В 2015 году удельный вес теневой экономики в Латвии, по данным Центра устойчивого развития бизнеса «SSE Riga», составлял 21,3% от внутреннего валового продукта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Дзинтарс Яканс заявил, что в Латвии продолжает расти объем налогов, недополученных из-за теневой экономики, а в искоренении серого сектора экономики нет даже имитации деятельности.

«Мне кажется, ни о какой борьбе с теневой экономикой или даже ее имитации говорить мы не можем. Я не слышал новостей о задержанных группах мошенников или по крайней мере исполнителей. Фактически, обществу скармливают новости о том, что теневая экономика уменьшается. Ее доля падает всего лишь потому, что растет ВВП. За основу нужно брать сам объем недополученных налогов, а не его соотношение с ВВП», — пояснил Дзинтарс Яканс.