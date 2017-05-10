Хельсинки, 10 мая, 2017, 18:00 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии задержали по подозрению в террористической деятельности гражданина Финляндии. Об этом сообщает финский национальный вещатель YLE со ссылкой на Saudi Gazette.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хочешь?

По информации издания, подозреваемый был задержан 6 мая. Вместе с ним были задержаны также гражданин Индии и два гражданина Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии в мае арестовали 15 человек, подозреваемых в терроризме.

Напомним, ранее власти Финляндии заявили о том, что допускают возможность совершения отдельных террористических актов на территории страны. «Очень хотелось бы сказать, что здесь такого произойти не может, но Финляндия не застрахована», — заявила министр внутренних дел страны Паула Рисикко, комментируя теракт в Стокгольме. По её словам, подобные теракты направлены на то, чтобы «подорвать структуру и дееспособность общества всеобщего благоденствия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года финские власти заявили о том, что угроза терактов в стране возросла, так как порядка 80 граждан Финляндии присоединились к джихадистам в Сирии и Ираке. В Европе это самый высокий показатель в соотношении с исламским населением страны. По информации финской полиции безопасности SUPO, около 20 боевиков вернулись обратно в Финляндию. «Финляндия уже не является безопасным местом, где отсутствуют факторы, способствующие возникновению терроризма», — подчёркивал тогда специалист по вопросам терроризма в SUPO Туомас Портаанкорва.

Читайте также: «Финляндия больше не безопасна»

Финны больше всего боятся терроризма и Россию