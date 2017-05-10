Хельсинки, 10 мая, 2017, 17:53 — ИА Регнум. «Финским специалистам есть что для этого (решения проблем Арктики — прим. ИА REGNUM ) предложить. Самые известные финские бренды — от экологически чистых технологий до дизайна — отлично вписываются в общий бренд страны в арктическом аспекте», — отметил посол.

vindoe40 Финский ледокол SAMPO в Арктике

По его словам, арктический элемент только укрепляет национальный бренд. Он также подчеркнул, что Финляндия стремится стать «самой арктической» страной среди государств-членов Европейского союза. В будущем развитие северных территорий станет неотъемлемой частью политики всех стран-членов ЕС. Брюссель готов расширить свой вклад в инфраструктуру, инновации, образование и исследования в Арктическом регионе, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Финляндии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта на пленарном заседании Европарламента была одобрена резолюция о политике ЕС в отношении Арктики. Размеры Европейского союза позволяют ему играть важную роль в Арктическом регионе, и Брюссель должен стремиться к тому, чтобы иметь в Арктике такое же влияние, как и в Средиземноморье, заявила ранее один из авторов резолюции об арктической политике Евросоюза, финский депутат Европарламента Сирпа Пиетикяйнен.

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Напомним, в Арктический совет (АС) входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера. В мае 2017 года АС возглавит Финляндия.