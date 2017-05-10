Вильнюс, 10 мая, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Сейм Литвы одобрил поправку Союза крестьян и зеленых, в которой предлагается с июня 2017 года выплачивать компенсации семьям, которые на отопление тратят более 15% от своих месячных доходов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 мая, в парламенте Литвы.

Images Money Отопление

«С помощью поправки к закону о денежной социальной поддержке малоимущим жителям планируется реально помочь гражданам, проживающим в условиях нищеты, и вместе с тем сократить неравенство доходов, гарантировать, чтобы еще больше жителей Литвы, вне зависимости от используемой системы отопления, могли бы получить компенсацию», — пояснил лидер крестьян Рамунас Карбаускис.

По подсчетам министерства соцзащиты и труда, на выплату компенсаций дополнительно понадобится 14,3 млн евро, а компенсации получат до 200 тыс. жителей. В первом квартале 2017 года, по данным министерства, их получили около 92 тыс. человек, а выплаты достигали около 17 млн евро.

Что касается льгот на отопление, то политики будут искать «наиболее социально справедливое решение».

«Другой важный аспект — практика показывает, что больше всего в поддержке нуждаются жители небольших районов и городков, которые чаще всего не пользуются услугами центрального отопления, они живут в сельской местности, в частных домах, отапливают дома твердым топливом, или у них вообще нет базовых средств, гарантирующих качество жизни. Поэтому оставить их всех за пределами механизма поддержки и направить средства в универсальную льготу — это совсем не то, что рекомендуют всемирные организации, борющиеся с нищетой», — говорит председатель парламентского Комитета по экономике Виргиниюс Синкявичюс.