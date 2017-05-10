Берн, 10 мая, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Швейцария ограничит для граждан Болгарии и Румынии доступ на свой рынок труда, согласно заявлению правительства страны, 10 мая сообщает Reuters.

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Ограничения будут действовать в течение следующих 12 месяцев, они направлены на постепенное уменьшение потока миграции из Болгарии и Румынии.

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Правительство Швейцарии ограничит число постоянных виз (разрешение на пребывание «В») до 996.

Официальные представители Швейцарии заявили, что решение правительства было принято после того, как с июня 2016 по май 2017 года поток мигрантов из Болгарии и Румынии, выполняющих в основном сезонные работы, значительно увеличился.

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Напомним, в 2016 году в Швейцарию приехали около 143 тыс. мигрантов, что почти на 5% меньше по сравнению с 2015 годом. Одновременно с этим страну покинули 78 тыс. иностранцев, что на 5,6% больше, чем в 2015 году.