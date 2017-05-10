Киев, 10 мая, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко покинула Украину и совершает рабочий визит в Индию. Об этом она сообщила сегодня, 10 мая, в своем блоге на сайте Gordonua.com.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

Савченко пишет, что крайне рада тому, что смогла уехать в Индию с рабочим визитом, чтобы оказаться подальше от «тошнотворного» Евровидения.

«Большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное Евровидение и свой день рождения подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку на Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья», — пишет Савченко.

Она отметила, что её первые впечатления от Индии были противоречивыми — эта страна показалась ей малоприятной. Однако место проведения саммита, на который она приехала, оказалось похожим на курорт.

«Здесь богатая природа и мало людей, что уже само по себе приятно. С милой благодарностью отвечать на поздравления с днём рождения, не чувствуя никакой праздничной радости, мне очень тягостно. Поэтому далёкая Индия в эти дни — как раз то, что нужно! Да и налаживать контакты с Азией тоже уже пора», — пишет депутат Верховной рады.

Напомним, 9 мая в Киеве состоялся первый полуфинал «Евровидения-2017». Второй полуфинал песенного конкурса пройдет 11 мая. Финал «Евровидения» состоится 13 мая.