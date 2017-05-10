Санкт-Петербург, 10 мая, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Услугами петербургского аэропорта «Пулково» в дни майских праздников воспользовалось почти 464 тысячи авиапассажиров. При этом 40% из них составили пассажиры международных рейсов. Об этом сегодня, 10 мая, ИА REGNUM сообщили в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей компании аэропорта.

Nastya2014 Аэропорт Пулково

В период с 29 апреля по 9 мая 2017 года перелетами на международных воздушных линиях из Санкт-Петербурга и обратно воспользовались 184 776 пассажиров, на внутренних авиалиниях — 279 187 пассажиров.

Как подсчитали в «Пулково», основной поток пассажиров был зафиксирован накануне праздничной декады, 29 апреля. В тот день на вылет было обслужено 25 055 человек. Наиболее загруженным днем на прибытие ожидаемо стало 9 мая, когда аэропорт принял 23 486 человек.

«Среди зарубежных направлений полетов наибольшим спросом у пассажиров воздушной гавани Санкт-Петербурга в дни майских праздников пользовались Анталья, Ларнака и Франкфурт-на-Майне. Среди внутренних направлений самыми популярными стали Москва, Сочи и Екатеринбург», — отметили в управляющей компании аэропорта.

Как сообщалось, аэропорт «Пулково» за первые три месяца 2017 года обслужил 2 899 040 пассажиров, что на 25,3% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.