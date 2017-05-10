Москва, 10 мая, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Выпущен первый тираж социальной карты москвича на базе российской национальной платежной системы «Мир». Первыми держателями обновленных социальных карт станут беременные женщины, вставшие на учет до 20-й недели беременности, а также лица, обратившиеся за получением единовременных выплат в связи с рождением ребенка. Порядок оформления и получения социальных карт не изменится, услуга доступна в любом московском центре «Мои документы», сообщает 10 мая официальный сайт мэра Москвы

Soccard.ru Социальная карта москвича

Социальная карта «Мир» сохраняет все функции привычной карты: на нее записаны проездной билет «Тройка», медицинское и банковское приложения, по карте можно получить скидку более чем в трех тысячах торгово-сервисных предприятиях Москвы. Кроме того, карта позволяет использовать электронно-цифровую подпись для получения государственных услуг в электронном виде.

«Мы стремимся к тому, чтобы социальная карта стала единым инструментом, делающим жизнь в большом городе удобнее. Уже сегодня карта экономит не только время, но и деньги москвичей, и со временем ее функционал будет дополняться новыми возможностями», — подчеркнул генеральный директор «Московского социального регистра» Кирилл Кузнецов.

Карта является единым инструментом получения социальной поддержки от правительства Москвы. В отличие от международных карт действие карт «Мир» не зависит от внешних политических и экономических факторов. В течение мая — июня 2017 года планируется выдать около пяти тысяч таких карт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2016 года правительство Москвы выпустило постановление, в котором ввело дополнительный критерий нуждаемости (малообеспеченности) семьи для предоставления ей мер социальной поддержки. Отныне малообеспеченным семьям, помимо предоставления справок о доходах, необходимо будет доказать, что уровень их имущественной обеспеченности не является чрезмерным. Может получиться так, что семьи, имеющие низкий доход, но являющиеся собственниками разнообразного имущества, не будут признаваться нуждающимися.