Варшава, 10 мая, 2017, 17:20 — ИА Регнум. В дни празднования Великой Победы жители Калининградской области потратили в Польше около 30 млн рублей. Такие данные сегодня, 10 мая, привели польские таможенники и налоговики.

Андрей Выползов ИА REGNUM Город Бранево, расположенный ближе всего к Калининградской области

По данным представителя Палаты налоговой администрации в Ольштыне Рышарда Худы, с 8 по 10 мая калининградцы предъявили на польско-российской границе счета на покупки на сумму свыше 2 млн злотых (30 млн рублей). В прошлом году эта сумма достигала 1,5 млн злотых.

Польский портал Dziennikelblaski уточняет, что в этом году особенно популярным товаром для россиян являлась электроника.

Один калининградец предъявил чек на товар премиум класса — часы «Ролекс», купленные за 25 тысяч евро (1,6 млн рублей).

Рышард Худы уточнил, что с начала 2017 года калининградцы предъявили на польско-российской границе счета на покупки на сумму свыше 94 млн злотых (1,412 млрд рублей). За аналогичный период 2016 года россияне из Калининградской области потратили свыше 61 млн злотых (916 млн рублей). При этом речь идет только о данных возврата «Такс фри», где учитываются покупки свыше 300 злотых (4,5 тыс. рублей).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая в Польшу выехали более 72 тыс. граждан.