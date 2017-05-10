Москва, 10 мая, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об инициативе по введению налога на малодетность для российских граждан. Соответствующее заявление Песков сделал сегодня, 10 мая, на регулярном брифинге.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

Журналисты попросили Пескова прокомментировать информацию о том, что президенту России Владимиру Путину предложено ввести налог на малодетность для граждан РФ.

Песков ответил, что никак не может прокомментировать эту информацию, так как ничего об этом не знает.

«Комментария нет, потому что я не понимаю, о чем идет речь, я даже не в курсе», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Одним из пунктов этого проекта значится введение налога на малодетность.