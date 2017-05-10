Керчь, Крым, 10 мая, 2017, 17:10 — ИА Регнум. В частности за четыре минувших дня услугами переправы воспользовались 58 тыс. 853 человека. Больше всего пассажиров наблюдалось 6 мая, когда через пролив перевезли более 18,5 тысяч человек.

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Кроме того, через пролив было перевезено 12 тыс. 764 легковых автомобиля и 681 автобус.

Перевозку пассажиров на линии «Кавказ—Крым» осуществляли шесть паромов: «Олимпиада», «Майор Чапичев», «Крым», «Гликофилуоса III», «Протопорос IV» и «Елена». На линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта был задействован паром «Ейск».

Отметим, что ранее в крымском управлении ФСБ РФ заявили, в свою очередь, о росте потока гостей в Крым на праздники со стороны Украины. Так, в период с 28 апреля по 1 мая только в пункте пропуска «Джанкой» российско-украинскую границу в общей сложности пересекли свыше 18 тыс. человек, в том числе около 11,5 тыс. граждан Украины, и более 3 тысяч автомобилей.