Вашингтон, 10 мая, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В 2016 году количество туристов из США, посетивших Вашингтон, достигло рекордных показателей, согласно заявлению туристического бюро города, 10 мая сообщает Associated Press.

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Впервые в 2016 году Вашингтон посетили 20 млн американских туристов, что на 700 тыс. человек больше, чем в 2015 году. Данные о количестве зарубежных туристов будут опубликованы в августе 2017 года.

«Каждый посетитель округа Колумбия играет важную роль в поддержании нашей экономики на местном уровне. Округ Колумбия увидел еще один рекордный год в сфере туризма», — заявил мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер.

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Напомним, согласно данным туристического бюро столицы США, местные туристы потратили в 2016 году рекордные для Вашингтона $ 7 млрд 300 млн. В туристической сфере заняты более 74 тыс. жителей Вашингтона.