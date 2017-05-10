Москва, 10 мая, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Строительство Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады планируется закончить в ближайшие три года. Об этом заявил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, сообщает 10 мая портал ведомства.

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«Это наиболее масштабные, так называемые «тяжелые» дорожные стройки», — уточнил чиновник.

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Он отметил, что в дальнейшем основной акцент будет сделан на развитии поперечных связей и районных дорог. Уплотнение дорожной сети города позволит в будущем организовать новые маршруты и возможности проезда по небольшим улицам, не выезжая на скоростные магистрали.

Добавим, что ранее в мэрии обещали завершить строительство Северо-Западной хорды в 2018 году, а Северо-Восточной хорды — в 2019-м. Всего же за последние пять лет в Москве построено около 600 км дорог и 156 транспортных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марат Хуснуллин пообещал в 2018 году установить новый рекорд в дорожном строительстве. В планах строителей построить 158 километров, что на 58 километров больше среднегодовых показателей последних лет.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что на ближайшие годы строительство дорог и объектов транспортной инфраструктуры останется приоритетом в развитии Москвы, так как это инвестиции в будущее.

«Важно понимать, что та площадка, куда приходит новая дорога или линия метро, получает колоссальный импульс к развитию. Фактически там начинается инвестиционный бум, все хотят строить новое жилье, офисы, создавать места приложения труда. Капитализация земли и таких объектов вырастает после строительства транспортной инфраструктуры в разы», — заключил Хуснуллин.

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