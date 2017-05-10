Махачкала, 10 мая, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Житель Дагестана Абдурахман Усманов приговорен к длительному тюремному заключению за участие в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии, сообщили ИА REGNUM 10 мая в пресс-службе республиканской прокуратуры.

George Hodan Арест

Северо-Кавказский окружной военный суд установил, что осужденный выехал за рубеж в 2014 году. После завершения обучения в террористических лагерях он примкнул к незаконным вооруженным формированиям, которые воюют с правительственными войсками.

Юнусов признан виновным по статьям УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической» и «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ». Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что порядка 900 жителей республики принимают участие в боевых действиях в составе НВФ на территории Ирака и Сирии. Около 100 дагестанцев, воевавших на стороне боевиков, вернулись обратно в Россию.

По словам Абдулатипова, если человек не скрывает факт своего участия в военном конфликте в Сирии и за ним не числятся преступления, то с ним проводится работа по адаптации к мирной жизни. В противном случае его привлекают к уголовной ответственности.