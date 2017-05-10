Бишкек, 10 мая, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Уровень воды в водоемах Киргизии по-прежнему превышает норму — водность большинства из них выросла на 28% — 92%. Об этом сегодня, 10 мая, сообщила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.

Aufgang Наводнение

Наибольший рост стока отмечен на реках Ала-Арча, Чон-Кайынды, Талас, Кумуш-Тоо и Кара-Кулджа — сейчас он составляет от 217% до 364%. При этом на реках Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Майлуу-Суу, Чангет и Кара-Кулджа расход воды приблизился к критической отметке.

Вместе с тем, на ряде водоемов наблюдается обратное явление. Пониженный сток, достигающий лишь 49% — 68% от нормы зафиксирован на реках Каракол, Чон-Ак-Суу, Чу и Ак-Буура.

Киргизстанские водохранилища также демонстрируют различную динамику: приток воды в Кировское водохранилище превышает норму на 214%, в Токтогульское — на 8%, а в Орто-Токойское — поступает только 68% от нормы.

ИА REGNUM напоминает, что из-за участившихся в последнее время проливных дождей и таяния снега в регионах Киргизии выросло количество чрезвычайных ситуаций. Так, в конце апреля из-за размытия защитной дамбы на реке Кара-Ункур под угрозой затопления оказались жители пяти сел в Джалал-Абадской области. Сотрудники МЧС были вынуждены эвакуировать 6690 человек, проживающих в них.

Отметим также, что землетрясения и дожди стали причиной схода оползней, приведших к разрушению большого количества жилых домов и гибели нескольких десятков местных жителей.