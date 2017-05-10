Чебоксары, 10 мая, 2017, 16:47 — ИА Регнум. По его данным, самой холодной получилась ночь на 8 мая, когда столбики термометров понизились до отметки +0,2 градуса. А самым теплым стало 2 мая с рекордно высоким показателем в +26,2 градуса. Наибольшая аномалия среднесуточной температуры воздуха наблюдалась 1 мая — этот день оказался почти на 10 градусов теплее, чем обычно бывает на Первомай. Всего за 10 дней в Чебоксарах выпало 73% месячной нормы осадков, 27 мм.

ИА REGNUM За 10 дней в Чебоксарах выпало 73% месячной нормы осадков

По прогнозам, 11−12 мая через Чувашию пройдут два волновых циклона. Поэтому в ближайшие два дня сохранится дождливая холодная погода. Затем в выходные дни, 13−14 мая, и в начале следующей недели, благодаря антициклону, осадки прекратятся, и температура воздуха начнет постепенно повышаться. 17 мая после прохождения холодного фронта северного циклона произойдет еще одно короткое похолодание, полагает синоптик-любитель.

А следом на Европейской территории России установится влияние скандинавского антициклона, с которым связаны надежды на возвращение полноценного тепла. По прогнозам, благодаря ему, с 17 мая установится солнечная погода, а к концу декады по мере смещения антициклона в Казахстан на Верхней Волге потеплеет до 20-градусных значений.

По расчетам Гидрометцентра, на которые ссылается синоптик-любитель, вторая десятидневка мая в Чувашии ожидается на 4 градуса холоднее климатической нормы.