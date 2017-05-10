Дамаск, 10 мая, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Сообщается, отряд из 16 российских спецназовцев обеспечивал прикрытие участка фронта в Сирийской Арабской Республике, наводя авиацию на позиции боевиков. В какой-то момент российские спецназовцы были атакованы формированием из 300 боевиков.

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Благодаря слаженным высокопрофессиональным действиям российских военнослужащих, а также хорошо оборудованной позиции, удалось отбить атаку боевиков.

Командир группы спецназа подполковник и три его офицера вызваны в Москву на награждение. Подполковнику присвоено звание Героя России, офицерам вручат боевые награды.

Вручит награды президент Российской Федерации Владимир Путин.