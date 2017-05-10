Москва, 10 мая, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Мосгорсуд 10 мая отклонил апелляционную жалобу защиты экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова об избрании меры пресечения и оставил его в СИЗО. Маркелов по-прежнему отрицает вину в получении взятки в размере 235 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM СИЗО

«Мне вменяется господдержка одного из крупнейших предприятий республики, но это было не преступление, а моя обязанность», — цитирует арестованного РИА Новости.

Также Маркелов уверял, что готов сотрудничать со следствием и бежать никуда не собирается. «Какая необходимость мне находиться в СИЗО?», — недоумевает экс-глава республики.

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Напомним, Маркелов был задержан 13 апреля. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантами также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш (второй по размеру состояния среди депутатов Госсобрания Марий Эл).По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Криваш свою вину не признает, в настоящее время он находится на лечении за границей. Кожанова, как и Маркелов также считает себя невиновной.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках расследования уголовного дела суд наложил арест на 23 объекта недвижимости, принадлежащих Маркелову — земельные участки, помещения и здания в Марий Эл и Москве. В том числе были арестованы пять квартир — одна в Москве и две в Йошкар-Оле, которые находятся в собственности Маркелова и его мачехи.

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В СИЗО Лефортово Маркелова посещали представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В частности, Когершын Сагиева. Экс-глава республики жаловался на отсутствие горячей воды в камере, железную кровать и жесткий матрас. «А у меня проблемы с суставами, знаете, есть такая болезнь Бехтерева, когда все тело ломит, у меня этот диагноз», — пояснил бывший руководитель Марий Эл, добавив, что он просил второе одеяло, но ему отказали — не положено.