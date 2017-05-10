Чебоксары, 10 мая, 2017, 16:05 — ИА Регнум. По данным министерства, объём поступлений налоговых доходов в республиканский бюджет составил 7936,4 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2016 года на 10,3%. В том числе налог на прибыль организаций достиг 2247,7 млн рублей (рост на 2,7%), налог на доходы физических лиц — 2814,8 млн рублей (рост на 28,7%), налогов на имущество — 1009,5 млн рублей (рост 16,2%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Значительный рост объема поступлений налоговых доходов обусловлен погашением задолженности по организациям, входящим в группу концерна «Тракторные заводы», — говорят в министерстве.

Объем безвозмездных поступлений составил 4711,8 млн рублей. Это на 16,1% выше уровня января-апреля 2016 года.

Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 мая 2017 год составили 10 948,2 млн рублей, или 25,4% к годовым плановым назначениям (43 094 млн рублей). В том числе на социальную политику направлено 3753,9 млн рублей, на развитие образования — 3361,6 млн рублей, национальную экономику — 2173,1 млн рублей, в сферу здравоохранения — 546,7 млн рублей.

Республиканский бюджет исполнен с профицитом в размере 1966 млн рублей.