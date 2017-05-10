Вашингтон, 10 мая, 2017, 16:01 — ИА Регнум.

«Америку не столько шокировало собственно известие о снятии Джеймса Коми с поста гендиректора ФБР, сколько слова президента Трампа, прокомментировавшего этот свой шаг, — отмечается в редакционной статье издания. — Хозяин Овального кабинета выбрал удобный момент для принятия решения — отставка настигла Коми в момент, когда он находился в поездке и вряд ли мог предпринять что-то экстраординарное, тем более что в распоряжении Трампа говорилось о «немедленном вступлении решения в силу». Американский лидер сообщил теперь уже экс-главе ФБР, что согласен с мнением Генерального прокурора, считающего, что «Коми неспособен эффективно руководить Федеральным Бюро».

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Это решение Трампа — неприкрытый намек на то, что расследование дела о связях нью-йоркского магната с Кремлем в ближайшее время будет завершено», — уверены авторы.

«Очень важно, чтобы мы теперь нашли нового главу ФБР, такого, который смог бы восстановить доверие народа к этой организации, — цитирует газета письмо президента США, опубликованное Белым домом. — Кроме того, Трамп предлагает Коми внести поправки в свои «заведомо ложные» показания, данные им в Сенате».