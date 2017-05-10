Архангельск, 10 мая, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Прокуратура Архангельской области выявила нарушения закона в деятельности инвестора — ООО «Поморский лесной технопарк». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Путь.рф «Поморский лесной технопарк»

По словам представителей прокуратуры региона, концепцией инвестпроекта ООО «Поморский лесной технопарк» предусмотрена модернизация объектов лесопромышленного комплекса, включающая организацию лесозаготовок, производство пиломатериалов, изделий из дерева (шпона). Однако, в нарушение концепционных условий, инвестором оборудование для производства полноформатного шпона в четвертом квартале 2015 года не приобретено.

«В том числе по причине отсутствия контроля за реализацией проектных мероприятий со стороны министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области», — замечают в прокуратуре.

В этой связи Архангельским природоохранным прокурором в Ломоносовский районный суд было направлено административное исковое заявление о признании бездействия профильного министерства незаконным. Суд согласился с этой позицией. Ответчиком в декабре 2016 года ООО «Поморский лесной технопарк» выданы два предписания об устранении допущенных нарушений.

Однако, прокурорская проверка показала, что срок по первому предписанию в феврале 2017 года министерством необоснованно продлен до 1 сентября 2017, ввиду того, что лесопользователем представлены договоры поставки оборудования в третьем квартале 2017 года.

«Согласно экспертному заключению ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» указанные в договорах поставки деревообрабатывающие станки не обеспечат достижение целей инвестпроекта, не годны для организации производства полноформатного шпона», — отмечают в прокуратуре.

Архангельским межрайонным природоохранным прокурором в суд к министерству ЛПК предъявлен иск о признании незаконным его действий о продлении срока исполнения предписания. Также в прокуратуре региона считают, что министерство ЛПК бездействует и не направляет в министерство промышленности и торговли РФ заявления об исключении инвестпроекта ООО «Поморский лесной технопарк» из перечня приоритетных.

Отметим, что ООО «Поморский лесной технопарк» зарегистрирован как организация по лесозаготовке, производство пиломатериалов, строганной продукции, лущеного шпона, древесного угля, оцилиндрованного бревна.

Проект объединил 18 проектов малого и среднего бизнеса в Каргопольском, Коношском, Красноборском, Плесецком и Шенкурском районах Архангельской области. Инвестор — ООО «Поморский лесной технопарк» .Заявленный объем инвестиций — 30 млрд руб. Источники финансирования: это собственные средства в размере — 304 млн руб. Размер расчетной лесосеки — 270 тыс. м3. Планировалось, что чтобы получить лесной участок на льготных условиях, необходим инвестпроект на 10 млн рублей, включающий четыре раздела: биоэнергетика, деревянное домостроение, лесовосстановление и глубокая переработка древесины. Проект рассчитан на малый бизнес.

Напомним также, что это не первый случай в Архангельской области, когда эффективность реализации инвестпроектов ставится под сомнение. В апреле на одной из центральных телеканалов вышел документальный фильм «Агенты бизнеса», в котором рассказывается, как происходит формирование инвестиционных проектов регионе. По мнению представителей Корпорации развития Архангельской области, фильм в негативном свете показал их деятельность. Депутаты региона предложили КРАО выйти с отчетом о своей деятельности, чтобы доказать обратное. Однако, пока это предложение осталось без ответа.