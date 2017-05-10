Челябинск, 10 мая, 2017, 15:59 — ИА Регнум. В Челябинской области скульптура В.И. Ленина, расположенная на территории ПАО «ЧКПЗ», была срочно демонтирована из-за опасного аварийного состояния. В настоящее время монумент проходит экспертизу, которая выявит возможности его восстановления.

sopernica2008 Памятник В. И. Ленина на територии Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ)

В преддверии 75-летнего юбилея руководство завода запланировало масштабные работы по благоустройству территории: ремонт дорог, установку новых бордюров, озеленение. В ходе подготовительных мероприятий было выявлено опасное состояние местной исторической достопримечательности — скульптуры В.И. Ленина. Монумент весом около двух тонн сильно накренился и в любой момент мог обрушиться.

«Конечно, все памятники разрушаются со временем. Но причиной плачевного состояния нашего Ленина и сложностей с его реставрацией являются особенности его конструкции. Скульптура изготовлена из трёх отдельных частей, не скреплённых между собой арматурой. Из-за этого мы не можем просто отреставрировать его, не снимая с постамента. Мы вынуждены были демонтировать монумент, чтобы специально созданная группа специалистов выяснила, каким образом мы можем его реконструировать», — сообщает главный инженер ЧКПЗ Дмитрий Махин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что на ЧКПЗ убрали скульптуру Ленина, стало известно после первомайских праздников. Отметим, один из местных политиков тогда отмечал, что монумент уже был серьёзно изношен и его нужно было демонтировать.