Вашингтон, 10 мая, 2017, 16:07 — ИА Регнум. В США вновь будут делать автомобиль Hummer H1, производством займется компания VLF Automotive, сообщил 8 мая портал Car and Driver.

Brian Snelson Hummer H1

Возродить автомобиль решил 85-летний промышленник Боб Лутц, владелец VLF Automotive. В его компании работает проектировщик Генрик Фискери и бывший исполнительный директор Boing Гилберт Вильярреал.

В 2016 году компания стала известна тем, что убрала гибридные силовые установки из своих автомобилей Karma, разработанных Фискером и стала устанавливать на них 6,2-литровый LS9 V8 от Corvette ZR1.

VLF производит эти автомобили вместе на маленькой фабрике в городе Оберн-Хиллз штата Мичиган. Там же она делает модифицированные Viper и Mustang. Теперь там будут производиться автомобили, названные Humvee C-Series, поскольку название Hummer по прежнему является торговой маркой, принадлежащей General Motors.

Как сообщает «Car and Driver», контракт на сборку грузовиков с силовыми агрегатами GM с VLF Automotive заключила компания «Humvee Export». Это совместное предприятие, состоящее из пяти энтузиастов и предпринимателей, проживающих в соседнем городе Сент-Клэр, штат Мичиган. Компания уже продает Hummer в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Китае.

Напомним, производство гражданского Hummer H1 было приостановлено GM в июле 2006 года, машина выпускалась на протяжении 24 лет. Поскольку в США впоследствии законодательно были ужесточены требования к выбросам автомобилей, дальнейшая их продажа стала невозможна.

Стоит отметить, что она невозможна и сейчас, граждане США не смогут приобрести C-Series, автомобиль не будет сертифицирован для внутреннего рынка.