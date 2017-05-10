Нальчик, 10 мая, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Все участники скайраннига, что в переводе означает «небесный забег», посвятили свое восхождение на Эльбрус подвигу советских солдат-освободителей в Великую Отечественную войну, сообщили ИА REGNUM 10 мая в пресс-службе администрации Эльбрусского района.

SKas Эльбрус

В скоростном забеге участвовали 400 спортсменов из 14 стран мира. Все они совершали восхождение с георгиевскими ленточками на куртках. Первым поднялся от подножия Эльбруса (2350 м) до его вершины (5642 м) спортсмен из Эквадора. Он также установил мировой рекорд по времени, потраченному на подъем от Азау и на спуск.

Напомним, первым восхождением на Эльбрус считается покорение вершины 22 июля 1829 года экспедицией генерала Эммануэля — начальника Кавказской укреплённой линии. Но тогда до самой верхней точки горы добрался только проводник Хачиров. Первым, кто совершил восхождение без проводников, является русский ученый-топограф Андрей Пастухов. Это событие состоялось в 1890 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году к 70-летию Великой Победы участники международного фестиваля экстремальных зимних видов спорта Red Fox Elbrus Race из России, Польши, Германии, Испании, Японии, Монголии и Белоруссии установили на вершине Эльбруса копию Знамени Победы и флаги стран-участниц альпиниады.