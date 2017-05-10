Астана, 10 мая, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана, составленный сотрудниками казахстанской версии журнала Forbes, опубликован сегодня, 10 мая. По данным издания, возглавляет рейтинг олигархов казахстанский бизнесмен Владимир Ким, чье состояние за год увеличилось на 800 миллионов долларов (46,72 млрд руб.) и достигло отметки в 2,5 млрд долларов (146 млрд руб.).

Буржуй

Владимир Ким считается медным королем. Ему принадлежит 33,4% акций в группе компаний KAZ Minerals plc. KAZ Minerals — медедобывающая компания, ориентированная на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Акции группы котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.

В 2016 году группа KAZ Minerals plc завершила строительство рудников «Бозшаколь» и «Актогай», инвестировав в эти новые проекты более 4 млрд долларов (233,6 млрд руб.). Компания ведет операционную деятельность в Восточном Казахстане, Павлодарской области и на медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии. В 2016 году общий объем производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тысяч тонн, в качестве попутной продукции произведено 75 тысяч тонн цинка в концентрате, 120 тысяч унций золота в эквиваленте слитков и 3,103 млн унций серебра в эквиваленте слитков.

На втором месте в топ-50 расположился Булат Утемуратов, чей бизнес включает в себя гостиницы, сеть фастфуда, телекоммуникационные компании и золотодобывающие предприятия. Состояние Утемуратова с 2016 года не изменилось и по-прежнему составляет 2,4 млрд долларов (140,16 млрд руб.).

Инвестиционным портфелем Булата Утемуратова управляет фонд Verny Capital. Как сообщает Forbes, в начале 2017 года Verny Capital запустил в эксплуатацию бизнес-центр премиум-класса Talan Towers в Астане. Стоимость проекта составила более 350 млн долларов (20,4 млрд руб.). Общий размер активов под управлением Verny Capital составляет около 4 млрд долларов (233,6 млрд руб.). Это отели Ritz-Carlton в Вене и Москве, отель Rixos Borovoe, франшиза фастфуда Burger King в Казахстане, информационно-аналитический интернет-портал Informburo. kz, телерадио­компания «31 канал», девелоперская Global Development, «Южно-Кыргызский Цемент», а также золоторудная RG Gold, разрабатывающая месторождения в Бурабайском районе Акмолинской области. Напрямую Утемуратов является миноритарным акционером Glencore Plc, мажоритарным акционером ForteBank, контролирует 25% ТОО «КаР-Тел» и 49,9% ООО «Sky Mobile» (операторы связи Beeline в Казахстане и Киргизии соответственно).

Замыкают тройку лидеров дочь и зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Динара и Тимур Кулибаевы. Состояние каждого из них за год выросло на 100 миллионов долларов (5,8 млрд руб.) и составило по 2,2 млрд долларов (128,4 млрд руб.) или же 4,4 млрд долларов (256,9 млрд руб.) в совокупности.

Тимур Кулибаев на паритетных началах со своей супругой Динарой Кулибаевой владеет АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», ТОО «Кипрос». Он также является акционером холдинговой компании Steppe Capital Pte Ltd, зарегистрированной в Сингапуре. Тимур Кулибаев — независимый директор российского «Газпрома» с 2011 года. Возглавляет национальную палату предпринимателей «Атамекен», Ассоциацию компаний энергетического и добывающего сектора Kazenergy. Президент Федерации бокса Казахстана, Нацио­нального олимпийского комитета и вице-президент Олимпийского совета Азии.

Динаре Кулибаевой принадлежит 31,8% акций «Народного банка Казахстана», который может вскоре провести слияние с другим крупнейшим банком — «Казкоммерцбанком». Если это произойдет, то новый финансовый институт станет одним из крупнейших на территории СНГ, с собственным капиталом более 3 млрд долларов (175,2 млрд руб.) и активами более 31 млрд долларов (1,8 трлн руб.).

Четвертое место в рейтинге занял президент Евразийского банка, гражданин Великобритании Алиджан Ибрагимов. Ибрагимов также владеет 33,3% акций International Mineral Resources II B.V. (IMR), 33,3% АО «Евразийская финансовая компания», куда входит Евразийский банк, 33,3% АО «Евразийская промышленная компания» и 33,3% АО «Евразийская производственная компания», а также 40% в золоторудном проекте «Джеруй» (Киргизия). Кроме того, Ибрагимову принадлежит 20,7% акций в Eurasian Resources Group (ERG). ERG, зарегистрированная в Люксембурге, является ведущей диверсифицированной компанией в сфере добычи и разработки природных ресурсов. На сегодняшний день компания является самым крупным производителем феррохрома, а также одним из основных производителей железной руды и глинозема в мире. Производственные активы Eurasian Resources Group и проекты по разработке месторождений охватывают четыре континента, Компания также является крупнейшим работодателем отрасли. В мире группа обеспеччивает работой более 80 000 человек. Активы ERG в Казахстане довольно внушительны. На сегодняшний день компания представляет более 4% ВВП страны и около трети ее металлургической и горнодобывающей промышленности. Она также является основным поставщиком электроэнергии в стране.

В рейтинге отмечается, что совокупное состояние участников топ-50 составляет свыше16% от ВВПКазахстана за 2016 год.

Отметим также, что список олигархов 2017 года пополнился четырьмя новыми участниками. Среди них племянник президента Казахстана Кайрат Сатыбалды, который в ноябре 2015 года стал акционером Kaspi bank. Отметим, что Сатыбалды, впервые оказавшийся в этом рейтинге, сразу же попал на 34 позицию. Состояние племянника Назарбаева оценивается в 150 млн долларов (8,76 млрд руб). Кайрат Сатыбалды владеет 29,12 % акций Kaspi Bank, через «АО Kaspi», а также участвует в капитале ТОО «Амир LTD», ТОО «Дуние-Агро», ТОО «Корпорация Дуние», ТОО «Дуние-Кузет», ТОО «Алатау Капитал Инвест», Международного благотворительного фонда «Кайрат». Независимый директор АО «Группа компаний «Аллюр». Почетный президент Ассоциации национальных видов спорта.

Младший брат Кайрата Сатыбалды — Самат Абиш является заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана (аналог ФСБ). 5 мая Самат Абиш был повышен. Из рук главы государства он получил специальное звание генерал-лейтенанта национальной безопасности.

Что касается Кайрата Сатыбалды, то он свою деятельность начал в 1991 году в Комитете национальной безопасности (КНБ). Затем занимал должности заместителя акима (мэра) города Астаны (1998—2000), вице-президента компании «Казахойл» (2000—2003), директора департамента кадров КНБ (2003—2005), вице-президента компании «Казахстан темир жолы» (2005—2006), председателя совета директоров акционерного общества «Дуние» корпорациясы» (2006—2010).

Еще одной любопытной фигурой в рейтинге стал 31-летний Талгат Ахметов, чье состояние оценивается в 145 млн долларов (8,4 млрд руб.). Талгату Ахметову принадлежат АО «Казэнергокабель» (29,9%), ТОО «Павлодарский хлебобулочный комбинат», ТОО «KAZ InterGroup PV», ТОО «ТАСК Холдинг», ТОО «Темиржолшы», ТОО «Глория-фарм», ТОО «Павлодарская кондитерская фабрика», ТОО «Ақ сұңқар НТ» и ТОО «Engineering Supply Company». Кроме того, Ахметов является депутатом областного Маслихата (местный выборный орган) Восточно-Казахстанской области. Однако любопытен он отнюдь не своим депутатским мандатом — этим в Казахстане никого не удивишь — а своими родственными связями. По данным Forbes. kz, Талгат Ахметов приходится родным сыном бывшему премьеру, бывшему министру обороны и бывшему министру Евразийской экономической комиссии, а ныне акиму (губернатору) Восточно-Казахстанской области Даниялу Ахметову.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешняя пятерка богатейших бизнесменов Казахстана в марте 2017 года оказалась в списке богатейших людей мира, составленных американским журналом Forbes.