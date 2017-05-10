Волгоград, 10 мая, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Предполагаемые похитители трехлетнего ребенка в Ростовской области попали еще под одну уголовную статью. Как сообщила ИА REGNUM официальный представитель СКР Светлана Петренко 10 мая, их подозревают в убийстве приемного ребенка.

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Следствие уже установило, что у подозреваемых на воспитании находятся пятеро несовершеннолетних детей, четверо из которых — приемные.

В сентябре 2016 года один из их приемных детей бесследно исчез — четырехлетний мальчик играл в песочнице недалеко от дома, откуда якобы и пропал. При этом опекуны в правоохранительные органы ни после случившегося, ни в последующие 8 месяцев не обращались, но исправно получали причитающиеся выплаты.

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Ростовская область: Предполагаемые похитители трёхлетнего малыша арестованы

Дознаватели уверены, что исчезновение ребенка носит криминальный характер. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство» (п."в» ч.2 ст.105 УК РФ). Подозрения пали на опекунов. Их сейчас допрашивают.

Предполагаемое место захоронения потерпевшего найдено. Ведется поиск останков ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, это не единственное преступление, в котором подозреваются двое жителей Волгоградской области. Семейная пара — 48-летний мужчина и его 47-летняя супруга — проходят фигурантами еще по одному уголовному делу о похищении ребёнка.

Преступление было совершено 7 мая 2017 года в городе Морозовске Ростовской области, где подозреваемые похитили трехлетнего мальчика. Неизвестные выхватили ребенка из рук бабушки, брызнув ей в лицо из газового баллончика, и увезли на автомобиле.

После появившейся информации о том, что злоумышленники передвигались на автомобиле с волгоградскими регистрационными знаками и ехали в сторону Волгограда, к поискам ребёнка незамедлительно подключились правоохранительные органы Волгоградской области.

8 мая подозреваемые были задержаны в Чернышковском районе региона. По решению суда их заключили под стражу.

Как уточнила Светлана Петренко, отвечать перед законом за произошедшее придётся и должностным лицам органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью. В отношении них возбуждено дело о халатности (ст.293 УК РФ).

Дознаватели установят, при каких обстоятельствах дети были переданы, как оказалось, в неблагонадёжную семью. Также оценят и действия работников органа опеки и попечительства, которые не проверяли условия жизни детей, а главное, не заметили длительное отсутствие четырехлетнего ребенка.

Следствию уже известно, что погибший ребёнок вместе со своим старшим братом были переданы под опеку подозреваемых в конце 2014 года. К тому моменту семья уже воспитывала двух приёмных детей, взятых из реабилитационного центра в 2009 году.

В настоящее время все дети изъяты из семьи. Их дальнейшую судьбу определят органы власти. Расследование уголовных дел в Ростовской и Волгоградской области продолжается.