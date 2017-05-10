Киев, 10 мая, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Согласно сообщению, информация об акте вандализма поступила 9 мая от женщины. Неизвестные сделали надпись на памятнике черной краской. По факту надругательства над могилой умершего проводится расследование.

Vgd.ru Братская могила защитников поселка Боровая Харьковской области

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Напомним, после того, как в 2014 году в результате государственного переворота к власти на Украине пришли украинские националисты, осквернения советских памятников регулярно совершаются по всей стране.

Причем вандалы оскверняют как памятники советским солдатам, защищавших народ Украины в Великой Отечественной войне, так и советским культурным и политическим деятелям.

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Так, в ночь со 2 на 3 мая в Нежине неизвестные украли бронзовый памятник советскому артисту Марку Бернесу. Позже памятник был найден в канаве на окраине города.

5 мая в Харькове были осквернены могила советских солдат и могила маршала артиллерии Юрия Бажанова. 8 мая украинские националисты демонтировали памятный камень маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.